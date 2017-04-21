İzdivaçta Damat Adayının Kuzenim Diye Tanıttığı Genç Kız Sevgilisi Çıktı
Skandalların eksik olmadığı izdivaç programında damat adaylarından Gökhan'ın kuzenim diye tanıttığı genç kızın sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan izdivaç programında damat adaylarından Gökhan'ın herkesten sakladığı sırrı ifşa oldu.
Programda kuzenim diye tanıttığı Zehra hanımın Gökhan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıkınca, başta Erol olmak üzere stüdyodaki herkes şaşkına uğradı.
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