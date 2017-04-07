İzdivaçta Başörtülü Gelin Adayı, Yatak Görüntüsü Çıkan Damat Adayına Talip Oldu
İzdivaç programının başörtülü gelin adaylarından Mihriban, daha önce iki isimle yatak görüntüleri çıkan damat adayı Birkan'dan hoşlandığını itiraf etti.
Daha önce gelin adaylarından Sevgi ve Esmira ile yatak görüntüleri ortaya çıkan damat adaylarından Birkan, locadaki gelin adaylarından Mihriban'ın aşk itirafıyla büyük şaşkınlık yaşadı.
BİRDEN EKRANA FIRLADI
Daha önce aile zoruyla bir evlilik yaptığını belirten Mihriban, Zuhal Topal'ın yanına gelerek Birkan'dan hoşlandığını ve onu tanımak istediğini belirtti.
BİRKAN'DAN YEŞİL IŞIK
Bu itiraf karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Birkan, Mihriban'ın hal ve hareketlerini beğendiğini belirterek konuşmak istediğini söyledi.
Birkan'ın bu görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı;
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