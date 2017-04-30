İzdivaç Programlarının Yasaklanmasının Ardından Seda Sayan Sahnelere Dönüyor

Erkan Çelik'ten ayrıldıktan sonra Instagram hesabını kapatan Seda Sayan, KHK'nın evlilik programlarının yasaklanmasına dair çıkan haberlerinin ardından sosyal medyaya ve sahnelere dönme kararı aldı.

AYRILIK SONRASI RADİKAL KARAR

Seda Sayan ve Erkan Çelik arasındaki 6 yıllık ilişki geride bıraktığımız haftalarda sona erdi. Bu ayrılığın ardında Sayan'ın oğlu Oğulcan'ın vetosu olduğu iddia edilmişti. Ayrılık sonrası farklı iddialar da ortaya atıldı ve Sayan, Instagram hesabını kapatmıştı.

DEMET AKALIN DUYURDU

Ancak evlilik programlarının yasaklanacağı haberleri çıkınca Sayan, sosyal medyaya ve sahnelere dönme kararı aldı. Bu haberi Demet Akalın kendi Instagram sayfasından duyurdu.