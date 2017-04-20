Prof. Dr. Sinan Canan ve Ressam Ertuğrul Ateş



Sunum-Performans



Bilim, teknoloji, edebiyat ve sanat gibi alanlarda bizler gibi insanların neler yaptıklarını görmek sıklıkla bizleri hayrete düşürüyor. Çoğu zaman da bu yetenekleri özel insanlara has olduğunu düşünürüz. Fakat yaratıcı işler yapan birilerinin yaşamına ve zihnine yakından baktığınızda aslında durumun çok da öyle olmadığını fark ediyoruz. Merak, motivasyon, öğrenmeye ve üretmeye olan tutku orada bir yerlerde hepimizi bekliyor. Bunları yakalama şansına erişmiş insanların hepimizde bulunan ve adına beyin dediğimiz o muhteşem donanımla neler yapabileceklerini daha iyi anlayabiliyoruz. Bunları anlamak ve anlatmak için bir araya gelen bir sinirbilimci ve bir ressam, kendi sınırlarını keşfetmekle ilgilenen herkesi bu keyifli sohbet ve performans etkinliğine bekliyorlar.



20 Nisan 2017, 20: 00-22: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00



Kategori : "İzden Bütüne" Yaratıcı Beynin Kodları



Tür : Söyleşi



Ücretlimi? : Hayır