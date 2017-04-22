Izciler Çanakkale'ye Uğurlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğiyle her yıl düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampına katılacak 6 bin izci için uğurlama töreni yapıldı.



İzci kıyafetlerini ve "Dedeciğim sana geldim" yazılı yelekler giyen, başlarında enveriye şapkası bulunan çocuklar, İBB önünde toplandı.



Gençlik ve Spor Kulübünden izci lider Alaaddin Yurkadul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'de 57. Alay şehitlerini anmak için düzenlenen kampa yaklaşık 6 bin izci çocuğun katılacağını söyledi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kampta kutlayacaklarını belirten Yurdakul, 24 Nisan'da şehitlikleri gezeceklerini, 25 Nisan'da da 57. Alay Yürüyüşüne katılacaklarını aktardı. Yurdakul, yürüyüş günü sabah erkenden kalkacaklarını ifade ederek, "Çocuklara birer bardak çorba ve hamur kızartması vereceğiz, dedelerimizinki gibi. Çocukların hepsinin saçına kına yakacağız. 7,5 kilometrelik yürüyüş yolunda yürürüz." ifadesini kullandı.



Kızları Azra (10) ve Rana'yı (12) Çanakkale izci kampına gönderdiğini ifade eden Turgut Sevigen ise çocuklarının Çanakkale'deki bu kampa katılmaktan ötürü heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.



Kampa ilk kez katılacağını ve heyecanlı olduğunu belirten Yasemen Yavuz da, şöyle konuştu:



"Çanakkale kampına neden gidiyoruz? Dedelerimizin, Mehmetçiklerimizin yaşadıklarını yaşamaya, onların neler hissettiğini hissetmeye çalışacağız. Sonuçta bu vatan kolay kazanılmadı. Milli duygularımızı yanımıza alarak gidiyoruz. Onların yürüdüğü yollarda, 57. Alay'da yürüyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Türk olduğum için gurur duyuyorum. Lise 3. sınıftayım ve bu kampa gelmek için 3 yıldır bekliyorum. Bu yıl kısmet oldu. Böyle bir kamp yapıldığı için çok mutluyum."



Daha sonra aileleriyle vedalaşan izci çocuklar, otobüslerle Çanakkale'ye doğru yola çıktı.