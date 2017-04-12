İzban'da Şüpheli Paket Yolcuları Tahliye Ettirdi

İZMİR'de, Aliağa-Cumaovası seferini yapan şehir için banliyo treni, gelen bomba ihbarı üzerine Torbalı ilçesinde durdurulup, boşaltıldı. Jandarmanın özel eğitimli dedektör köpeği ile yapılan arama ardından, özel koyafetli bomba uzmanı polisin açtığı şüpheli paketten yumurta kolisi çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı.



Aliağa-Cumaovası seferini yapan ve şehir içinde ulaşımı sağlayan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) treninde, şüpheli bir paket olduğunu gören yolculardan biri bugün saat 09.30 sıralarında jandarmaya ihbarda bulundu. Yetkililerle temasa geçen jandarma, hemen bölgeye intikal ederek İzmir'e seyir halinde olan İZBAN trenini Pancar Mahallesi'ndeki durakta durdurdu. Yolcular tahliye edildi. Tren içerisindeki yolcular boşaltılp, bölgeden uzaklaştırılırken olay yerine bomba imha uzmanı istendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda getirilen özel eğitimli "Makiyaj" isimli dedektör köpekle trende arama yapıldı. Bir yandan da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından şüpheli paket gözlemlendi. Bomba imha uzmanını emin olduktan sonra açtığı şüpheli paketten yumurta kolisi çıkması, herkese rahat bir nefes aldırdı. Durdurulan seferler 1.5 saat sonra yeniden başladı.



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