Izabel Goulart da Dosso Dossi Fashion Show'a Geliyor
Dosso Dossi Fashion Show, dünya çapında ses getirecek etkinliğine “en ünlü mankenleri" dahil etmeye devam ediyor.
Dosso Dossi Fashion Show, dünya çapında ses getirecek etkinliğine "en ünlü mankenleri" dahil etmeye devam ediyor. 9 Haziran'da Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends Theme Park ortaklığında gerçekleştirilecek şova Victoria's Secret'in bir başka mankeni Izabel Goulart da dahil oldu.
Ünlü moda markası Victoria's Secret'in top modellerini Türkiye'ye getirerek podyumunda yürüten Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl da bir şova imza atmaya hazırlanıyor. 8-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek şovda Izabel Goulart'la birlikte Adriana Lima, Isabeli Fontana ve Ana Beatriz Barros podyumda olacak. Dosso Dossi Fashion Show'un Brezilyalı mankenleri, The Land of Legends Theme Park'daki podyumu adeta Rio Karnavalı'na çevirecek.
Markette keşfedildi
Bir markette alışveriş yaparken keşfedilerek 2005 yılından bu yana dünyanın önemli mankenleri arasında girmeyi başaran Izabel Goulart, Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisine de kapak oldu. 177 cm boyundaki ünlü top model, 69. Cannes Film Festivali'nde giydiği elbiseyle de uzun süre gündemde kalmıştı.
Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, The Land of Legends Theme Parkortaklığıyla gerçekleştirilecek şov ile dünyanın gözünün Antalya'ya çevrileceğini söyledi. Hikmet Eraslan, "Gerek modellerimizle, gerekse görsel şovumuzla çok ses getirecek bir etkinlik hazırlıyoruz. Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros ve Izabel Goulart'a, Rusya'nın ünlü isimleri Viktoria Odintsova ve Victoria Lopyreva da eşlik edecek. Bu şov Türkiye'de bir ilk olacak ve uzun süre konuşulacak" dedi. - İSTANBUL