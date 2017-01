İZ Koçluk Eğitim Öğrenci Koçluğu Eğitimi ocak ayında gerçekleşecek.



Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Onaylı Gençlere ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik İlk Koçluk Programı 40 Saat CCE



Eğitim ve öğrenci koçluğunda amaç; eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliği oluşturmaktır. "Eğitim ve Öğrenci Koçluğu", global koçluk yaklaşımının yerelleştirilerek ihtiyaçlara cevap verir nitelikte olması göz önünde bulundurularak geliştirmiş özel bir programdır. Eğitim ve Öğrenci Koçları gençlerin öğrenci olma kimliklerini anlamalarına, akademik hedefler belirlemelerine, güçlü yanlarını görmelerine, yeni öğrenme stratejileri geliştirmelerine, davranışlarından sorumluluk almalarına ve içten gelen motivasyon kaynaklarını keşfedip hayata geçirmelerine destek olur.



Eğitim ve Öğrenci Koçluğu profesyonel koçluk temeline dayanmakla birlikte gençlerle çalışmanın farklılıklarını ergenlik, ilgi, sorumluluk, odaklanma ve öğrenme gibi alanlarda derinlemesine vurgulamaktadır. Öğrenci Koçluğu sertifika programı Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) in akredite ettiği gençlerin akademik performanslarını geliştirmeye ve yaşam becerileri kazanmasına yönelik dünyadaki ilk ve tek programdır.



Eğitimi Programının içeriği:



Öğrenci Koçluğunda Temel Beceriler: Başlangıç



Koçluk Kavramları



Koçluğa Uygunluk



Her Öğrenciye Koçluk Yapılabilir mi?



Temel Koçluk Becerileri



Öğrenci Koçluğu Görüşmesinin Yapısı



Anne-Baba İlişkileri



Anne-Baba Nerede Olmalı?



Eğitim ve Öğrenci Koçluğu



Koçluğun Varlığı



Öğrenmeyi Kolaylaştırmak/Öğrencide Başarıyı Teşvik Etmek



Değişim ve Değişimin Getirdikleri



Öğrenciyi Geliştirmek ve İlerletmek,



Hedef Belirlemek



Amaçlara Bağlılık



Motivasyon



Öğrenme ve Öğretme Stilleri



Öğrenci ile Bağ Kurmak Öğrencide Farkındalık Yaratmak



Koçluk İletişim Dilinizi,



Söylenen ve Söylenmeyen



İstekler ve İhtiyaçlar



Öğrenci Koçluğu Araçları- Öğrenci Koçluğunda İlk Aylar



Eğitimi veren: Elgiz Henden, PCC, CPC, CLC, MSc



Kimler katılabilir: Öğretmenler, Eğitim kurumlarında çalışanlar, öğrencilerle çalışanlar, gençlerle çalışan profesyoneller, gençlerin anne-babaları, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, pedagoglar.



Not: İz Koçluk eğitim tarihlerini ve yerini değiştirme hakkını saklı tutar.