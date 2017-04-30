İyilikder'den Suriyeli Ailelere Yardım

Kilis'te, ihtiyaç sahibi sığınmacı ailelere gıda yardımında bulunuldu.



İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder) Kilis Temsilciliği gönüllüleri, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yerleştikleri Kilis'te kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdüren ihtiyaç sahibi 200 aileyi belirledi.



Tespitlerin ardından ailelere, çay, şeker, salça, zeytin ve sıvı yağ gibi malzemelerin olduğu gıda paketleri dağıtıldı.



Derneğin Kilis Şubesi Başkanı Muhammet Nur, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi Suriyelilere yönelik yürütülen yardım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde devam ettiğini söyledi.



Hayırseverler tarafından gönderilen yardımları ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Nur, şöyle konuştu:



"Kilis'te 200 savaş mağduru aileye çeşitli temel ihtiyaçlardan oluşan yardımlar ulaştırıldı. Kapı kapı dolaşılarak tespiti yapılmış ailelere ulaştırılan kumanya paketlerinin içerisinde çay, şeker, salça, zeytin, pirinç, makarna, helva, tuz, mercimek, sıvı yağ gibi dayanaklı tüketim gıda malzemeleriyle ailelerimizin birkaç aylık ihtiyacı karşılandı. Savaş sebebiyle zorluk içerisinde yaşayan ailelerin kendilerini hatırlayan kardeşlerinin gelişiyle bir nebze de olsa mutluluklarına şahit olduk."



Nur, yardımların sürdürülebilmesi adına hayırseverlerin desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.