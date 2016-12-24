İyilik Zinciri Projesinin Kazananı Berber Oldu

Kumluca Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda, "İyilik Zinciri Projesi"nde dereceye girenler ödüllendirildi.



Öğrencilerin milli ve manevi değerlerine sahip kişiler olarak yetişmesi için başlatılan proje kapsamında en güzel iyilik örneği gösteren kişi olarak ilçede berberlik yapan Ceyhan İlhan seçildi.



İşyerinin önüne koyduğu su sebili ile mahalledeki top oynayan çocukların oturarak su içmeleri şartıyla bu ihtiyaçlarını karşılayan İlhan, çocuklara su içme adabı, yardımlaşma ve paylaşmayı öğrettiği için ödüle layık görüldü.



Okul Müdürü Hüseyin Orhantekin, insanların birbirlerine karşı hoşgörülü olması gerektiğini söyledi.



"Birlik, beraberlik ve hoşgörü ile üstesinden gelinmeyecek hiçbir sıkıntı olmayacaktır" diyen Orhantekin, Ceyhan İlhan'ı örnek davranışı dolayısıyla kutladığını belirtti.