İyilik yaparken kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da kamyonun çarparak ölümüne neden olduğu yaşlı adam ile ona yardım eden komşusu son yolculuğuna uğurlandı

Kamyon sürücüsü ise taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklandı



ELAZIĞ - Elazığ'da, kamyonun çarptığı 79 yaşındaki komşusuyla birlikte ölen iyilik sever kadın son yolculuğuna uğurlandı. Kazayı fark etmediğini iddia eden kamyon sürücüsü ise tutuklandı.

Kaza, dün merkez Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Markete gitmek için evden çıkan 79 yaşındaki Hayrettin Demir ile ona yardım eden komşusu Leyla Baykara'ya karşıdan karşıya geçerken Hüseyin U. idaresindeki 23 BU 053 plakalı kamyon çarparak ölümüne neden olmuştu. Sürücü ise kamyonla birlikte olay yerinden kaçmış, daha sonra polisler tarafından tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

79 yaşındaki Hayrettin Demir'in cenazesi Teyfikiye camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğunu uğurlandı. Çevresinde iyilik sever olarak bilinen 52 yaşındaki Leyla Baykara için ise evinin bulunduğu mahallede Hacı Remzi camisinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Baykara'nın, kardeşleri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının Baykara'nın cenazesi Harput'ta Aile mezarlığına defnedildi.

Vefat ettiğinde oruçluymuş

Leyla Baykara'nın yardımsever biri olduğunu dile getiren kuzeni Akın Akalın, "Kendisi de karşı komşusu olan yaşlı bir amcaya yardım ettiği esnada maalesef bir trafik kazası neticesinde vefat etti. Kendisi vefat ettiği zaman oruçluydu. Cenabı Allah tahsilatını affetsin ve bizlere de böyle güzel ölümler nasip etsin"dedi.

Aynı kazada ölen karşı komşusunun 80 yaşlarında yakın bir dede olduğunu ifade eden Akalın, yaşlı komşusunun alışveriş ve hastane işleriyle ilgilendiğini o günde evde deterjanları bittiği için birlikte markete giderken kazanın yaşandığını bildiğini kaydetti.

Kamyon sürücüsü tutuklandı

Demir ve Baykara'ya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinde durmana kaçtığı iddia edilen 23 BU 053 plakalı kamyonun sürücüsü Hüseyin U. ise bugün adliyeye sevk edildi. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan mahkemeye çıkartılan Hüseyin U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamyon sürücüsünün, kazayı fark etmediği için yoluna devam ettiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.