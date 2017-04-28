İyilik Kumbaram' Projesi Süleyman Yılmaz Anaokulunda Başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dost Kalpler Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü iyilik kumbaram adlı proje için Süleyman Yılmaz Anaokulu pilot okul olarak seçildi. Dost Kalpler Derneği üyeleri ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Sibel Ekiz projenin önemini anlatmak için Süleyman Yılmaz Anaokulunda toplantı düzenleyerek velilere bilgi verdi. Toplantıya Dost Kalpler Derneği üyeleri Süleyman Yılmaz Anaokulu personeli ve velileri katıldı.



Yönetim kurulu başkan yardımcısı Sibel Ekiz yaptığı konuşmada çocuklara yardımlaşma ve iyilik yapma bilincini aşılamak, ortak kumbara ile birlik ruhunu sağlamak amacıyla bu projeyi başlattıklarını söyledi. Bu proje ile ana okullarının sınıflarına birer adet kumbara temin edip elde dilen bağışları sınıf kararı ile değerlendirerek çocuklara birebir iyilik yapma fırsatı sunduklarının belirtti. Çocukların elde edilen bağışlarla ihtiyaç sahiplerine erzak ve kömür alabileceklerini hastane, yaşlı ziyareti yapabileceklerini, mültecilere yardımda bulunabileceklerini, hayvanlara yiyecek alabileceklerini ve bunun gibi daha birçok iyilik de bulunabileceklerini ifade etti. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA