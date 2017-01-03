Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ordu Valiliği Ordu İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında "İyilik Hareketi Projesi" imza töreni yapıldı.



Valilik makamında gerçekleştirilen törene, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Ordu Valiliği SYDV Müdürü Levent Özsoy katıldı.



Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ordu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında yapılan imza töreninde konuşan Vali Balkanlıoğlu, "Toplumun dezavantajlı kesimleri var. Yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi, yetim, dul, öksüz elinden tutulması gereken kesimi. Bunlardan kimisi kendi evinde kalıyor. Ancak, temizlik, yemek, tamir yapmakta zorlanıyor. Yardıma ihtiyacı olan insanlarımız mevcut. Bu insanlarımıza toplum olarak yardımcı olmak durumundayız." ifadesinde bulundu.



"Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışmasına karar verilen hükümlülerin çalışmasını sağlamak, aynı zamanda kamuya yararlı çalıştıkları alanda bir meslek ve sanat edinmelerini sağlamak, bu şekilde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının çalışmalarına katkıda bulunmak, sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesine karar verilen suçtan zarar gören mağdurlar ile hükümlülere yönelik yürütülecek hizmetlere katkıda bulunmak bu projenin amacı." diyen Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:



"Bu insanların hayata adapte olması, toplum tarafından kabullenilmesi lazım. Bu kişiler aldıkları kurs sonrası yardıma muhtaç yaşlı ve engellilerin konutlarında gerekli bakım ve onarımları yapacaklar. Ayrıca, denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin meslek ve sanat edinmeleri de sağlanmış olacak."



Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ise "Ceza hukukunun genel bir prensibi var. Suç varsa ceza var. Suç işleyen cezasını çekmek için kapalı cezaevlerine giriyor belli bir süreden sonra açık cezaevlerine. Son on yıldır da denetimli serbestlik müdürlüklerimizde de suç işleyen hükümlülerin cezalarının dışarıda infaz edilmesi anlamında alternatif bir ceza sistemi uygulanıyor." diye konuştu.



Çiçekli, şöyle devam etti:



"Toplum suç işleyenin cezasını kapalı cezaevlerinde cezalarının infaz edildiği şeklinde düşünüyor halbuki dışarıda da cezalar infaz ediliyor. Bu hükümlüleri topluma nasıl kazandırabiliriz? Nasıl ıslah edebiliriz? Bu anlamda kapalı ve açık cezaevinde de meslek edindirme kursları şeklinde hükümlüleri topluma kazandırma yönünde çabalarımız var. Mesleki kurslar sonrası sertifikalarla cezaevinden tahliye olduktan sonra da toplumda verdiğimiz belgeler sayesinde iş bulabiliyor hükümlüler."



Konuşmaların ardından, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli tarafından "İyilik Hareketi Projesi"nin imzaları atıldı.