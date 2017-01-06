İyi İnsanlar Kazanıyor!

Sadece iyi insanların yarışmacı olup kazandığı TRT 1'in renkli ve keyifli yarışma programı "Dinle Kazan" yeni bölümüyle 8 Ocak Pazar akşamı 23.30'da TRT1 ekranlarında olacak.

Dinle Kazan'ın yeni bölümünde kulakları iyi duymayan yaşlı adam çevresindeki vatandaşlardan yardım isteyecek. Yaşlı adamın anlattığın hikâyeyi dinleyen insanlar bir anda kendini yarışmanın içinde bulacak.

Başarılı oyuncu ve sunucu Derda Yasir Yenal'ın sunduğu, profesyonel oyunculara yardım elini uzatan iyi insanlar bir anda kendilerini yarışmanın içerisinde bulduğu sevilen program Dinle Kazan Pazar akşamı 23.30'da TRT 1'de…

