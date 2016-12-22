İyi de Güneş Nerede? "Çocuk Oyunu"

Fantastik Pantomim Çocuk Oyunu



Aylarca süren bekleyişin ardından kozasını yırtıp gülümsedi gökyüzüne minik kelebek. Rengarenk kanatları güneş ışığında daha da güzelleşti ve canlandı. Aylar süren bekleyişin sonrasında yaşadığının adı; mutluluktu.



Ne yazık ki bu mutluluk kelebeğin ömründen bile kısa sürdü. Bir anda göğü gri bulutlar kapladı, nehir görünmez oldu. Neden mi? Çünkü bu güzelliklerin ortasına doğanın değerini henüz anlayamamış olan bir kişi fabrika kurmuştu. Kelebekse minik gövdesiyle "Ben bunu nasıl düzeltebilirim?" demek yerine fabrikatörün değişimi için çırptı kanatlarını. Hem anlatıcı hem de bu güzelliklerin farkında olan izleyiciler sayesinde kelebek yalnız değildi. Birbirini izleyen kovalamacalar, ufak oyunlar yaparak fabrikatörün de doğanın önemini fark etmesini sağladılar. Artık güneşin önemini biliyordu fabrikatör, peki ya diğerleri? İnsanın ilk kullandığı dil olan, beden dilinden hareketle doğan pantomim sanatının ağırlıklı olduğu oyunumuz, hem bu sanatı tanıtmak hem de farklı disiplinlerle oyun izleme keyfini tattırmak için sizlerin beğenisine sunuldu. Doğanın giderek yok edildiği günümüz dünyasında, aynı soruya cevap aramak için sizleri de oyunumuza bekliyoruz. "İyi de güneş nerede?"



Yazan-Yöneten: Mehmet Selin Sağdıç



Koreograf: Ceyda Deniz



Dramaturji : Derya Sağlam



Oyun Yazım Uygulama : Yunus Bektaşoğlu



Beden Dramaturjisi : Pınar Alev



Akrobalans : Ozan Yılmaz



Müzik : Derya Çakal



Sahne Tasarımı : Deniz Sağdıç



Kostüm Tasarımı : Esin Aslan



Işık Tasarımı : Uğur Aksu



Kaç Bölüm : 1 Bölüm / 35 Dakika



Yaş Grubu : + 6



Oyuncular: Derya Sağlam, Mehmet Selin Sağdıç, Canan Yıldız