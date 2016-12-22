Fantastik Pantomim Çocuk Oyunu
Aylarca süren bekleyişin ardından kozasını yırtıp gülümsedi gökyüzüne minik kelebek. Rengarenk kanatları güneş ışığında daha da güzelleşti ve canlandı. Aylar süren bekleyişin sonrasında yaşadığının adı; mutluluktu.
Ne yazık ki bu mutluluk kelebeğin ömründen bile kısa sürdü. Bir anda göğü gri bulutlar kapladı, nehir görünmez oldu. Neden mi? Çünkü bu güzelliklerin ortasına doğanın değerini henüz anlayamamış olan bir kişi fabrika kurmuştu. Kelebekse minik gövdesiyle "Ben bunu nasıl düzeltebilirim?" demek yerine fabrikatörün değişimi için çırptı kanatlarını. Hem anlatıcı hem de bu güzelliklerin farkında olan izleyiciler sayesinde kelebek yalnız değildi. Birbirini izleyen kovalamacalar, ufak oyunlar yaparak fabrikatörün de doğanın önemini fark etmesini sağladılar. Artık güneşin önemini biliyordu fabrikatör, peki ya diğerleri? İnsanın ilk kullandığı dil olan, beden dilinden hareketle doğan pantomim sanatının ağırlıklı olduğu oyunumuz, hem bu sanatı tanıtmak hem de farklı disiplinlerle oyun izleme keyfini tattırmak için sizlerin beğenisine sunuldu. Doğanın giderek yok edildiği günümüz dünyasında, aynı soruya cevap aramak için sizleri de oyunumuza bekliyoruz. "İyi de güneş nerede?"
Yazan-Yöneten: Mehmet Selin Sağdıç
Koreograf: Ceyda Deniz
Dramaturji : Derya Sağlam
Oyun Yazım Uygulama : Yunus Bektaşoğlu
Beden Dramaturjisi : Pınar Alev
Akrobalans : Ozan Yılmaz
Müzik : Derya Çakal
Sahne Tasarımı : Deniz Sağdıç
Kostüm Tasarımı : Esin Aslan
Işık Tasarımı : Uğur Aksu
Kaç Bölüm : 1 Bölüm / 35 Dakika
Yaş Grubu : + 6
Oyuncular: Derya Sağlam, Mehmet Selin Sağdıç, Canan Yıldız
İyi de Güneş Nerede? "Çocuk Oyunu"
Fantastik Pantomim Çocuk Oyunu Aylarca süren bekleyişin ardından kozasını yırtıp gülümsedi gökyüzüne minik kelebek. Rengarenk kanatları güneş ışığında daha da güzelleşti ve canlandı.
Fantastik Pantomim Çocuk Oyunu