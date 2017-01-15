İyi Bir Üniversite Başvuru Essay'i Nasıl Yazılır?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, iyi bir üniversite Essay'inin nasıl yazılması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Bu Essay'in genel bir Essay olduğunu belirten Topkaya, "Bunun yanında her okul ayriyeten de bir takım özel sorularla öğrencileri tanımak adına bazı bilgiler isteyebiliyor. Özetle bir Essay ile 10-20 okula başvuru yapabiliyorsunuz ama okulun türüne ve okula başvurduğunuz programa göre ilave Essay'ler de ortaya çıkabiliyor. İyi Essay elementi nedir sorusunun cevabına gelince, özellikle öğrencinin ne istediğini biliyor olması lazım. Yani tutkulu olduğu alanı iyi belirleyip onun üzerinden gitmesi lazım. Ama sadece tutkulu olduğu alanla ilgili yazmak zorunda da değil. Bunun kişisel olması gerekiyor. Bir başkasının Essay'ini sizinmiş gibi yazmanız aslında çok da mantıklı olmuyor. Çünkü ortalama 35-40 bin civarı Essay yazılıyor okullara. ve bu insanların her sene 40 bin tane Essay okuduklarını düşünün, bu yüzden anlayabiliyorlar" diyerek Essay'in özgün olması gerektiğinin altını çizdi.