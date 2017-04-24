İyi Bir Dünya Tasarlayıp Kazandılar

Balıkesir Mimarlar Odası tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İlk ve Ortaokullar arasında düzenlenen "Daha İyi Bir Dünya Tasarla" konulu Resim Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.



Balıkesir Mimarlar Odası hizmet binası yanındaki sokakta düzenlenen ödül töreninde yarışmaya girerek dereceye giren fotoğraflar sergilendi. Ödül törenine çok sayıda veli ve davetli katıldı. Mimarmar Odası Başkanı Ali Özerk yaptığı konuşmada Mimarlar Odasının 18 yıldan bu yana geleneksel hale dönüşen bu resim yarışmasının sürdürüldüğünü ifade ederek "Burada ödül almak yada almamak kolay değil, çocuklarımızın hayal güçlerini hiç kimsenin müdahalesi olmadan kağıda dökmeleri önemli olan bizim için bu. Yoksa ödül sadece bir teşvik, bütün çocuklarımız sanatsız bir toplum belli bir yere gidip gelişemez. Ben bütün genç kardeşlerimizden, çocuklarımızdan bir büyük olarak özür diliyorum çünkü biz sizlere iyi bir dünya bırakamadık. Bizim ailelerimizde bize iyi bir dünya bırakamadı maalesef. Ama siz tırnaklarınızla söke söke kendinizin yaşayabileceği çok iyi bir dünya kurun. Kendi hayallerinizi gerçekleştiribileceğiniz çevreyi kirletmeyen çevre ile beraber doğayla barışık bir dünya kurun lütfen" dedi. - BALIKESİR