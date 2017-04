Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka, 19 ve 20 Nisan'da iki gün üst üste Babylon sahnesinde!



Müzisyenliğin yanında eğitmen, şair, aktivist ve TED Global üyesi olan Iyeoka ilk albümü "Black and Blues"u 2004 yılında "The Rock By Funk Tribe" grubuyla yayımladı. "Simply Falling" parçasıyla dikkat çeken Iyeoka, son olarak 2016 tarihli "Gold" albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. Femi Kuti, Zap Mama ve Soulive gibi blues, soul ve cazın önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaşan sanatçı, rhtyhm'e ve blues'a getirdiği yenilikçi pop yaklaşımıyla ender rastlanılan seslerden biri kabul ediliyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Babylon Bomonti



Mekan Adresi : Tarihi Bomonti Bira Fabrikası, Birahane Sokak. BOMONTİ



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Iyeoka – Kendine Has Konser



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır