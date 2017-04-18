Iyeoka, Babylon'da Konser Verecek

Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka, Babylon'da sanatseverlerle buluşacak.



"Simply Falling" parçasıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan genç müzisyen, 19 ve 20 Nisan'da konser verecek.



Müzisyenliğin yanında eğitmen, şair, aktivist ve TED Global üyesi olan Iyeoka, kariyerinde Femi Kuti, Zap Mama ve Soulive gibi blues, soul ve cazın önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaştı.



"Black and Blues" isimli ilk albümünü 2004'te yayımlayan Iyeoka, U2'nun hit parçalarından Desire'ı cover yaptığı "Hum The Bass Line" albümünü 2008'de müzikseverlerle buluşturdu. Rhtyhm ve blues müziğine getirdiği yenilikçi pop yaklaşımıyla beğenilen genç sanatçı, R&B şarkı kategorisinde, 2011'de "Bağımsız Müzik Ödülleri"ne aday gösterildi.