"Simply Falling" adlı şarkısıyla listeleri alt üst eden Amerikalı sanatçı, eğitmen, şair, aktivist ve TED Global üyesi Iyeoka, 18 Nisan'da Jolly Joker Ankara Sahnesi'nde...



Müziğe olan tutkusunu The Rock By Funk Tribe grubu ile kariyerine dönüştüren Iyeoka, o güne kadar yazdığı şiirleri caz, soul ve blues'la buluşturunca ortaya eşsiz besteler çıktı. İlk solo albümü "Black and Blues"'u 2004'te Phanai etiketiyle yayınlayan Iyeoka, U2'nun hit parçalarından "Desire"'ı da cover'ladığı albümü "Hum The Bass Line"'ı 2008 senesinde dinleyicileriyle buluşturdu. 2011'de R&B şarkı kategorisinde "Bağımsız Müzik Ödülleri"ne aday gösterilen sanatçı, Femi Kuti, Zap Mama ve Soulive gibi blues, soul ve cazın önemli isimleriyle beraber aynı sahnede performans sergileyerek müzik dünyasındaki yerinin kalıcı olduğunu kanıtladı.



Sesi ve vokaliyle Nina Simone'a benzetilen Iyeoka,sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir akşam için 18 Nisan Salı akşamı Jolly Joker Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Jolly Joker Ankara



Mekan Adresi : Kavaklıdere Mah. Kızılırmak Cad. No: 14



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Iyeoka



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır