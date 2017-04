"Simply Falling" adlı şarkısıyla listeleri alt üst eden Amerikalı sanatçı, eğitmen, şair, aktivist ve TED Global üyesi Iyeoka, 15 Nisan Cumartesi akşamı Container Hall İzmir Sahnesi'nde...



Müziğe olan tutkusunu The Rock By Funk Tribe grubu ile kariyerine dönüştüren Iyeoka, o güne kadar yazdığı şiirleri caz, soul ve blues'la buluşturunca ortaya eşsiz besteler çıktı. İlk solo albümü "Black and Blues"'u 2004'te Phanai etiketiyle yayınlayan Iyeoka, U2'nun hit parçalarından "Desire"'ı da cover'ladığı albümü "Hum The Bass Line"'ı 2008 senesinde dinleyicileriyle buluşturdu. 2011'de R&B şarkı kategorisinde "Bağımsız Müzik Ödülleri"ne aday gösterilen sanatçı, Femi Kuti, Zap Mama ve Soulive gibi blues, soul ve cazın önemli isimleriyle beraber aynı sahnede performans sergileyerek müzik dünyasındaki yerinin kalıcı olduğunu kanıtladı.



Sesi ve vokaliyle Nina Simone'a benzetilen Iyeoka,sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir akşam için 15 Nisan Cumartesi akşamı Container Hall'de hayranlarıyla buluşuyor.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bornova



Mekan : Container Hall



Mekan Adresi : Üniversite Caddesi No: 92



Başlangıç Saati : 15.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Iyeoka



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır