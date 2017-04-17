İyc'den Başkan Özkan'a Ziyaret

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) İl Şube Başkanı Ali Karakaş ve beraberindeki heyet Sur Belediyesi Başkan Vekili Bilal Özkan'ı ziyaret etti.



Diyarbakır İlim Yayma Cemiyeti Şubesi, Sur Belediyesi Başkan Vekili Bilal Özkan'ı ziyaret etti. İYC Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Karakaş ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Başkan Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özkan, "İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. Ümmet bilinci ile hareket etmeleri ve üniversite okuyan yavrularımıza yurt, burs imkanları sunmaları takdire şayan olduğunu belirtmek istiyorum. İnşallah yeni projelerde beraber çalışma imkanı bulup, ülkesine ve milletine faydalı nesillerin yetişmesine bizlerin de katkısı olur" dedi.



Başkan Özkan'a görevinde başarılar dileyen İYC Şube Başkanı Karakaş ise, amaçlarının ahlak ve iman düsturunu şiar edinmiş nesiller yetiştirmek olduğunu belirterek, "Diyarbakır Asiye Ağaoğlu Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, Mevlana Halid Kız Yükseköğretim Öğrenci Konukevi ve Selahattin Eyyübi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdunda toplam 550 üniversite öğrencimizi misafir etmekteyiz. Mevlana Halid Kız Yükseköğretim Öğrenci Konukevinde ebru odalarımız var. Burada yıllardan beri ebru tabloları yapıyoruz. Bu el emeği, göz nuru tablolardan birini başkanımız sayın Bilal Özkan'a hediye etmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR