İvrindi' de Ortak Deneme Sınavı

Balıkesir'in İvrindi ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen 8. Sınıflar Merkezi Ortak Sınavına yönelik ortak deneme sınavı gerçekleştirildi. Okullarda çalışan öğretmenler tarafından hazırlanan sorular, komisyon tarafından değerlendirilerek, tüm okullarda aynı anda yapılan sınavla öğrencilere soruldu.



İlçedeki akademik başarıyı artırmak adına ilk dönemde uygulanan proje, I. Dönem 8. sınıf Merkezi Ortak Sınavı'nda ilçe bazında tüm branşlarda Türkiye ortalamasının üzerinde netlere ulaşılmasında büyük katkı sağladı. İlk dönem olduğu gibi ikinci dönemde il, ilçe ve ülke bazında başarıya arttırmak adına birlik içinde çalışmanın faydalı olacağını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, deneme sınavı esnasında okulları ziyaret ederek öğrencilere başarı dilerken, projenin bütün aşamalarında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. - BALIKESİR