İvrindi' de "Okumak Başarmanın Altın Anahtarıdır" Projesi

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibi "Okumak Başarmanın Altın Anahtarıdır Projesi"okul kitaplıklarına yeni kitaplar kazandırmak adına 5 bin kitap kampanyası başlattı. Yurdun birçok yerinden projeye destek veren kitapseverler sayesinde projenin ilk ayağı olan 620 kitap Özel Büro tarafından incelerek okul kitaplıklarına dağıtıldı.



İvrindi Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje ilk günden yoğun ilgi görürken, proje dahilindeki kitapların 350 tanesi Şehit Turan Kurt Ortaokulu 5. Sınıf kitaplıklarında yerini aldı. Öğrenciler kitapları gönderenlere teşekkür mektubu yazdı. Sıcak bir kitap sevgisi birlikteliği oluşturulan projede, kitap sayısının artacağını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, "Kitap sayısının her geçen gün artacağını umuyorum. BENGİ okuma saati etkinlikleri kapsamında da kullanacak olan yeni kitapların öğrencilere okuma sevgisini aşılama yolunda güzel bir adım oluşturacağını düşünüyorum" dedi. - BALIKESİR