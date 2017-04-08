İvrindi' de Okuma Saatleri Devam Ediyor

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, BENGİ projesi kapsamındaki okuma saati etkinlikleri tüm okullarda devam ediyor. İvrindi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Turan Kurt Ortaokulu'ndaki etkinliklere, Kaymakam Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Recai Baytar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ve öğretmenler de eşlik etti.



Balıkesir'de eğitim kalitesinin artmasına katkıda bulunmak için Vali Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde başlatılan BENGİ projesi tüm ilçelere büyük hareket getirirken, İvrindi'de de etkinlik üzerine etkinlik yapılmaya başlandı. Kaymakam Server Sinanoğlu'nun öncülüğündeki ekip okulları gezerken, uygulama öğrenci ve velileri sevindirdi. Projenin eğitime çok olumlu katkılarının olduğunu anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel." Her yönü ile eğitime şekil veren BENGİ projesinin kısa zamanda yararları görülmeye başladı. Projenin, okul, ilçe ve il düzeyinde de bir farkındalık oluşturduğu gözlenmektedir. Etkinliklerimize Kaymakamız Server Sinanoğlu ve Belediye Başkanımız Recai Baytar'da katılmaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



Kaymakam Server Sinanoğlu, okuma etkinliğinin sonunda öğretmen ve öğrencilerle söyleşide bulundu. - BALIKESİR