İvrindi'de Koltuklar Çocukların

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit Turan Kurt Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Adil Topuz ile beraberindeki iki öğrenciyi makamında ağırladı.



İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makam Odasında Müdür Mustafa Yücel, koltuğunu öğrenci Pelin Kocaefe'ye bıraktı. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ile öğrenciler arasında renkli diyaloglar yaşandı. Müdür Yücel, öğrencilere hitaben "Sizler bu günün çocukları yarının liderlerisiniz. Elbette yarın sizler makam sahibi olacaksınız. Şunu unutmayın ki önemli olan koltuk sahibi olmak değil o koltukta adaletli olmaktır. Eğer Devletimiz size bir koltuk emanet etmişse ülkenin birliği ve bütünlüğü için, değerlerimiz ve hedeflerimiz için gece gündüz demeden, kar kış demeden bu vatana hizmet etmek en büyük gayeniz olsun. Çalışmak yetmez, daha çok çalışmalısınız. Unutmayın, gerçek ve saf bilgiye sahip olmazsanız eğer birileri, yalan bilgilerle, yanlış kişilerle sizleri doğru yoldan çevirir" dedi. Müdür Yücel, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - BALIKESİR