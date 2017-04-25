Ivanka Trump Savunmaya Geçti: Babam Şahane Bir Şampiyon

G20 dönem başkanlığını üstelen Almanya, siyaset ve ekonomiye yön veren kadınları Berlin'deki Women20 Diyalog Forumu'nda bir araya getirdi.

Forumun konukları arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve IMF Başkanı Christine Lagarde gibi 'ağır topların' yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da vardı. Ve tüm gözler babasının ABD başkanlığına gelmesinin ardından ilk kez tek başına resmi bir görevde olan Ivanka Trump'ın üzerindeydi.

IVANKA TRUMP'TAN MERKEL'E: DİNLİYORUM, ÖĞRENİYORUM

Lagarde ve Merkel'le aynı oturumda konuşan Ivanka Trump, "Bu rolü bilmiyorum aynı zamanda benim için çok yeni" ifadelerini kullandı. Daveti için Merkel'e teşekkür eden Ivanka Trump, "Çok sayıda müthiş liderle birlikte burada olmaktan onur duyuyorum. Dinliyorum, öğreniyorum." dedi.

Ancak oturumun Ivanka Trump için bir hayli zorluydu. Zira 'kadınların işgücüne katılımının artırılması', 'kadın yatırımcılara sağlanan maddi desteğin güçlendirilmesi' ve 'cinsiyet eşitsizliğinin aşılması' konularının ele alındığı oturumda, 'eski defterler' açıldı.

Başkanlık seçimleri öncesinde kadınlara yönelik cinsiyetçi ve aşağılayıcı açıklamalarıyla gündeme gelen Trump'ın kızı Ivanka Trump, babasını, 'aileleri desteklemek ve onların büyümesini sağlamakta şahane bir şampiyon' olduğunu söyleyerek savundu.

'BABAM HAKKINDA MEDYADA YER ALAN ELEŞTİRİLERİ DUYDUM'

Babası hakkında 'medyada yer alan eleştirileri duyduğunu' söyleyen Ivanka Trump, tasvir edilen kişiyi ne kendi ne de babasının iş verdiği 'binlerce' kadının 'tanımadığını' savundu. Ivanka Trump, sözlerini "Babam, beni destekledi ve başarılı olmama olanak tanıdı. Başardıklarımı engelleyecek hiçbir şeyin olmadığı bir evde büyüdüm." diye sonlandırdı.

BABASINI ÖVDÜ YUHALANDI

Ancak Ivanka Trump'ın bu sözleri salondaki kalabalık tarafından yuhalanmasına neden oldu.