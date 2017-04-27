Ivanka Trump'ın Bir Birleri İle Uyuşmayan 600 Dolarlık Küpeleri

Babası Donald Trump'ın danışma olduktan sonra modacı kimliğinden uzaklaşmasına rağmen Ivanka Trump'ın hala modaya olan ilgisi kaybolmamış gibi görünüyor.

Ivank'a Salı günü Berlin'de düzenlenen kadınlar zirvesine bir birlerini benzeri olmayan iki küpesi ve giydiği beyaz elbise ile herkesin ilgi odağı oldu.

Küpeler itlayan markası Marni tarafından üretildi. Son zamanlrda bir birleri ile uyuşmayan küpeler batı dünyasında moda oldu. Küplere kum. pirinç ve suni elmastan yapılıyor.

akşam yemeğinde Merkel'işn yanına ıturan Ivanka, beyaz elbisesi ve bir birleri ile uyuşmayan küpesi ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Trump babasının danışma olarak ilk resmi seyahetini Almanya'ya yaptı. Ivanka, Almanya başbakanı Merkel, IMF başkanı Chrisitne Legarde ve Kanada dış işleri bakanı Chrystia Freeland ile bazı konular üzerine görüştü.

Dışarda ayrıca Donlad Trump'ın politkalrına karşı protestolar vardı.

Ivanka, Almanya başbakanı Merkel tarafında kadınlkarı ekonomide güşçlendirmek için yapılan 20, kadınlar zirvesine davet edilmişit.













