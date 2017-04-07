Ivana Sert ve Hakan Akkaya'nın Stil Sırları İzmir'de

Ünlü moda ikonu Ivana Sert ve ünlü modacı Hakan Akkaya İzmir'de moda, stil ve heyecan dolu bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.



Ekranların sevilen moda programı "İşte Benim Stilim"in jüri koltuğunda oturan ünlü moda ikonu Ivana Sert ve ünlü modacı Hakan Akkaya 9 Nisan Pazar günü 16.00'da İzmir Optimum'da stil sırlarını paylaşacak. Ziyaretçiler arasından 6 şanslı ziyaretçiile en güzel kombin yarışı yapılacak. Tüm hünerlerini sergileyecek ziyaretçiler etkinlik sonunda sürpriz hediyeler kazanacak. Kazanan yarışmacılar aynı zamanda Ivana Sert ve Hakan Akkaya ile kahve içip sohbet etme imkanı yakalayacak.



Moda ve stil sohbetleri etkinliğinde ziyaretçilerin modayla ilgili merak ettiği tüm sorular cevap bulacak. Alışveriş ve moda severleri bir araya getirecek olan etkinlikteIvana Sert kadınlara sezon trendleri, vücut tiplerine uygun giyinmenin püf noktaları, iddialı ve trend parçaları kombinlemek gibi merak edilen konularda stil önerileri verecek. - İZMİR