Ivana Sert ve Hakan Akkaya'dan Moda Dolu Etkinlik
Ünlü moda ikonu Ivana Sert ve ünlü modacı Hakan Akkaya, İzmir’de moda dolu etkinliğe imza atarken, etkinlikte binlerce İzmirli arasından en güzel kombinler seçilerek sürpriz hediyeler verildi.
Ünlü moda ikonu Ivana Sert ve ünlü modacı Hakan Akkaya, İzmir'de moda dolu etkinliğe imza atarken, etkinlikte binlerce İzmirli arasından en güzel kombinler seçilerek sürpriz hediyeler verildi.
Ünlü moda ikonu Ivana Sert ve ünlü modacı Hakan Akkaya, İzmir'de önemli bir etkinliğe imza attı. Sert ve Akkaya ile yapılan stil sohbetlerinde kadınlar, modayla ilgili merak ettiği tüm soruları sordu. Ivana Sert ve Hakan Akkaya ziyaretçilere sezon trendleri, vücut tiplerine uygun giyinmenin püf noktaları, iddialı ve trend parçaları kombinlemek gibi merak edilen konularda stil önerileri verdi. Bol kahkahalı ve esprili sohbette ikili, yarışmacılardan seçtiği stilleri yarıştırdı. En güzel kombin yarışı sonucunda sürpriz hediyeler verilirken, kazanan yarışmacılar Ivana Sert ve Hakan Akkaya ile kahve içip sohbet etme imkanı buldu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin devam edeceği belirtildi. - İZMİR