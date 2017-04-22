İvan İvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?
Tiyatroadam'ın merakla beklenen yeni oyunu Nazım Hikmet'in çarpıcı eseri "İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?
Tiyatroadam'ın merakla beklenen yeni oyunu Nazım Hikmet'in çarpıcı eseri "İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?" Emrah Eren rejisi ve Tiyatroadam tarzıyla sahnede...
"İnsan neden güç ve mevki sahibi olduğunda erdemlerini unutur?"
Olay Rusya'da geçer. Bir taşra kasabasında... Her şeyden önce yani, insanlara kağıtlardan çok inanan, kasabanın en sorumlu mevki sahibi amiridir, Petrof. Dürüst, yardım sever, iyi bir insandır. Bütün kasaba onu seviyor, saygı duyuyordur. Peki ya otorite? Otorite sahibi midir'Erdemleri ve otoritesi arasında sıkışmış bir insanın, her çağda karşılaşılan, çok tanıdık, hatta başımıza gelebilecek değişiminin/dönüşümünün yarı tatlı öyküsüdür bu...
Trajik, komik, hipnotik bir öykü...Peki ama bu öyküde "İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?"
Yazan: Nazım Hikmet
Yöneten: Emrah Eren
Dekor - Kostüm Tasarım: Barış Dinçel
Işık Tasarım: Yüksel Aymaz
Hareket Düzeni: Esra Yurttut
Oyun Fotoğrafları: Emre Mollaoğlu
Oynayanlar: Aşkın Şenol, Baransel Gürsoy, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Fatih Koyunoğlu, Gökhan Azlağ, Pınar Tuncegil
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00
Kategori : İvan İvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır