Tiyatroadam'ın merakla beklenen yeni oyunu Nazım Hikmet'in çarpıcı eseri "İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?" Emrah Eren rejisi ve Tiyatroadam tarzıyla sahnede...



"İnsan neden güç ve mevki sahibi olduğunda erdemlerini unutur?"



Olay Rusya'da geçer. Bir taşra kasabasında... Her şeyden önce yani, insanlara kağıtlardan çok inanan, kasabanın en sorumlu mevki sahibi amiridir, Petrof. Dürüst, yardım sever, iyi bir insandır. Bütün kasaba onu seviyor, saygı duyuyordur. Peki ya otorite? Otorite sahibi midir'Erdemleri ve otoritesi arasında sıkışmış bir insanın, her çağda karşılaşılan, çok tanıdık, hatta başımıza gelebilecek değişiminin/dönüşümünün yarı tatlı öyküsüdür bu...



Trajik, komik, hipnotik bir öykü...Peki ama bu öyküde "İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?"



Yazan: Nazım Hikmet



Yöneten: Emrah Eren



Dekor - Kostüm Tasarım: Barış Dinçel



Işık Tasarım: Yüksel Aymaz



Hareket Düzeni: Esra Yurttut



Oyun Fotoğrafları: Emre Mollaoğlu



Oynayanlar: Aşkın Şenol, Baransel Gürsoy, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Fatih Koyunoğlu, Gökhan Azlağ, Pınar Tuncegil



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi



Mekan Adresi : Dereboyu Cad. Ortaköy Kültür Merkezi No: 12/a K: 1



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00



Kategori : İvan İvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır