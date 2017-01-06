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İvan İvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?

İvan İvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?

Tiyatroadam'ın merakla beklenen yeni oyunu Nazım Hikmet'in çarpıcı eseri "İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?

İvan İvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?

Tiyatroadam'ın merakla beklenen yeni oyunu Nazım Hikmet'in çarpıcı eseri "İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?" Emrah Eren rejisi ve Tiyatroadam tarzıyla sahnede...

"İnsan neden güç ve mevki sahibi olduğunda erdemlerini unutur?"

Olay Rusya'da geçer. Bir taşra kasabasında... Her şeyden önce yani, insanlara kağıtlardan çok inanan, kasabanın en sorumlu mevki sahibi amiridir, Petrof. Dürüst, yardım sever, iyi bir insandır. Bütün kasaba onu seviyor, saygı duyuyordur. Peki ya otorite? Otorite sahibi midir'Erdemleri ve otoritesi arasında sıkışmış bir insanın, her çağda karşılaşılan, çok tanıdık, hatta başımıza gelebilecek değişiminin/dönüşümünün yarı tatlı öyküsüdür bu...

Trajik, komik, hipnotik bir öykü...Peki ama bu öyküde "İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?"

Yazan: Nazım Hikmet

Yöneten: Emrah Eren

Dekor - Kostüm Tasarım: Barış Dinçel

Işık Tasarım: Yüksel Aymaz

Hareket Düzeni: Esra Yurttut

Oyun Fotoğrafları: Emre Mollaoğlu

Oynayanlar: Aşkın Şenol, Baransel Gürsoy, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Fatih Koyunoğlu, Gökhan Azlağ, Pınar Tuncegil

Kaynak: Etkinlik.io

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