Iv. Anadolu Bahar Buluşmaları

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu ve Güzel Sanatlar Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Iv. Anadolu Bahar Buluşmaları

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu ve Güzel Sanatlar Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 18: 00: 00

Kategori : IV. Anadolu Bahar Buluşmaları

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Yunusemre, Hayır
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