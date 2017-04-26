Iv. Anadolu Bahar Buluşmaları
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu ve Güzel Sanatlar Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu ve Güzel Sanatlar Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 18: 00: 00
Kategori : IV. Anadolu Bahar Buluşmaları
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io