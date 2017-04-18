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İü'de Yabancı Dilde Eğitim Verecek 3 Program Açıldı
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İü'de Yabancı Dilde Eğitim Verecek 3 Program Açıldı
İÜ, İstanbul İngilizce Tıp, İngilizce Eczacılık ile İlahiyat Arapça lisans programları açtı.
18 Nisan 2017 Salı 16:22
İÜ,
İstanbul
İngilizce Tıp, İngilizce Eczacılık ile İlahiyat Arapça lisans programları açtı.
Kaynak:
Dunya.com
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