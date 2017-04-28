İTÜ ve Afad İş Birliği Protokolü İmzaladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında olası afetlerde ihtiyaç duyulan mühendislik alanlarının desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.



Deprem ve Afet Enstitüsü'nü bünyesinde barındıran İTÜ, protokol kapsamında, olası afet ve acil durumlarda kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla AFAD ile iletişim ve koordinasyonun sağlanması için uzman bir ekip kuracak ve ihtiyaç duyulan mühendislik ve müşavirlik alanlarında AFAD'a destek verecek.



İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleşen imza törenine, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer, AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Daire Başkanı İrfan Keskin katıldı.



Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Karaca, İTÜ'nün 244 yıllık marka değer olduğunu belirterek, "Üniversitemiz, ülkemizin gelişmesine ve mühendislik alanına hizmet vermiştir. Hem lisansüstü hem de doktora düzeyinde 1999'da başladığımız afet yönetimi programımız, bu alanda başarılan ilklerden biri oldu." dedi.



Sayısal hesaplamalardan dijitalleşmeye kadar tüm konularda AFAD'a destek olacaklarını anlatan Karaca, şu bilgileri verdi:



"Günümüzde yaşanan afetlerle ilgili olarak çok sayıda veri elde edebiliyoruz. Bu verileri anlamlı hale getirip geleceğe dair bir perspektif çizebilmek adına katkıda bulunuyoruz. Bu amaçla yapılan çalışmalar arasında sayısallaştırma önemli bir yer tutuyor. Dünyada da bu noktaya doğru bir eğilim gözleniyor. Bu protokol sayesinde İTÜ olarak sayısal hesaplamalardan tutun da dijitalleşme konusuna kadar AFAD'a yardımcı olacağız. İki güzide kurumun, özellikle afet yönetimi konusunda iş birliği yapmasını son derece önemli bir adım olarak görüyoruz."



AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden ise İTÜ'nün çok önemli bir bilim yuvası olduğunu ifade ederek, "Özellikle ülkemizin son 40 yılına damga vuran merhum Cumhurbaşkanlarımız Turgut Özal ve Süleyman Demirel de İTÜ mezunuydu. Şu anki Başbakanımız da İTÜ'lü. Dolayısıyla biz doğru bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz. İTÜ ile yapacağımız iş birliği hem doğal afetlerde alacağımız tedbirler noktasında çok ciddi güç kazandıracak hem de insan kaynaklı afetlerde önlem almamızı sağlayan bilimsel bir destek olacak." şeklinde konuştu.



Protokolün kapsamı



Protokol kapsamında afet öncesi, esnası ve sonrasındaki süreçlerin her türlü operasyonel, idari ve lojistik faaliyetlerini destekleyici, erken uyarı ve ikaz mekanizması oluşturacak. Bu kapsamda algılayıcılar, iletişim altyapısı, veri toplama ve işleme altyapısı, her bir afet türü için referans veri ve modeller, risk değerlendirmesi, muhtemel zamanı ve etki analizini yapan yapay zeka ile desteklenen yazılımlardan oluşan entegre sistemin kurulması planlanıyor.