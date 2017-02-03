İTÜ'lü Akademisyen : Abi ve İmamların Kalkışmadan Haberi Vardı

İSTANBUL Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Ocak'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki FETÖ'nün akademik yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 31 kişinin emniyetteki sorgulamaları devam ediyor. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde avukat eşliğinde ifade veren araştırma görevlisi A.T.Ü.'nün cep telefonunda örgütün şifreli yazışma programı 'Bylock' bulunduğunu ve 4 aydır kullandığını kabul ettiği öğrenildi.



'ABİ VE İMAMLARIN KALKIŞMADAN HABERİ VARDI'



İTÜ araştırma görevlisi A.T.Ü.'nün ifadesinde, 4 arkadaşıyla birlikte yaklaşık 4 yıl boyunca her cuma günü FETÖ evlerindeki sohbetlere katıldığını ve FETÖ içindeki abi ile imamların 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe kalkışmasından haberdar olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyet ve adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre A.T.Ü bu tespiti bir sohbete dayandırdı ve "15 Temmuz'dan 1 gün önce düzenlenen sohbete, örgüt içerisinde kendisini abi ve imam olarak tanıtan 3 kişi katıldı. Bu kişiler o gün sohbete cep telefonlarını getirmediklerini söylediler. Yanlarında sadece tabletleri vardı. Tabletleri bizim görmememiz için de oldukça özen gösteriyorlardı. Bu 3 kişiden birisi katılımcılara, 'Pazartesi gününe kadar sancılı günler yaşanacak bu süreç içerisinde çok sıkıntı olacak. Bol bol dua edin. Diğer evlerdeki arkadaşlara da telkinde bulunun, onlarda dua etsinler' diye telkinde bulundu. Bu olayın ardından darbeden televizyondan haberdar olunca sohbete gelen abi ve imamların bile kalkışmadan haberdar olduğunu anladım" diye konştu.



'TABLET ÜZERİNDEN EVLENİLECEK KADINLAR SEÇİLİYORDU'



Öğrenildiğine göre A.T.Ü. ifadesinin devamında da, örgütün evlilik imamı olan İ.K. ile tanıştırıldığını söyleyerek, "İ.K. bana bir tablet üzerinden yaklaşık 40 kadar üniversite mezunu kadınla ilgili boy, kilo, yaş, memleket, hobileri gibi bilgileri ve çeşitli açılardan fotoğraflarını tablet bilgisayardan gösterip, beğendiğim birisi varsa evlendirebileceğini söyledi. Ancak ben o katalogdaki kadınları beğenmediğim için evlenmedim" şeklinde bir başka diyaloğun ayrıntılarını anlattı. - Kenarlı