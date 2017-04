İTÜ Kampüsü'ne Otomotiv Ar-Ge Tesisi Kurulacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent Operasyon Grup Başkanı (COO) Gökçe Tabak, İTÜ Arı Teknokent'te kurulacak Otomotiv ve Hareketlilik Tematik Binası'nda otomotiv Ar-Ge çalışmalarının yapılacağını belirterek, "Tesisin iki-üç yıl içinde bugünün değerleriyle yaklaşık olarak 500-600 milyon liralık Ar-Ge cirosuna ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.



Tabak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent tarafından Swissotel'de düzenlenen Next Mobility Summit'te "Otomotiv & Hareketlilik Kümesi" başlıklı bir sunum yaptı.



Sunumunda dijitalleşmeyle birlikte yeniden evrilen otomotiv endüstrisine teknoloji üretmek ve geliştirmenin öneminin arttığını anlatan Tabak, otomotiv paydaşlarının diğer mobil sektörlerle sürekli etkileşim halinde olması gerektiğini söyledi.



İTÜ Arı Teknokent bünyesinde Otomotiv ve Hareketlilik Tematik Binası isimli yeni bir Ar-Ge merkezi kuracakları bilgisini veren Tabak, tesisin otomotiv sektörü için buluşma ve teknoloji geliştirme merkezi olacağını kaydetti.



"Tesisin bin-bin 200 arası istihdam getireceğini düşünüyoruz"



Gökçe Tabak, Otomotiv ve Hareketlilik Tematik Binası'nın yaşayan bir yapı halinde Türk otomotiv endüstrisine nitelikli katkı sunacağını savunarak, şöyle konuştu:



"Otomotiv endüstrisini bir araya getirecek yeni bir Ar-Ge tesisi kuracağız. İsmi ARI 7 Otomotiv ve Hareketlilik Tematik Binası olacak bu tesis, İTÜ Kampüsü içinde yer alacak.



Bu binayı 85 milyon liralık bir yatırımla hayata geçireceğiz, 32 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Şu anda İTÜ Arı Teknokent'in halihazırdaki 120 bin metrekarelik kapalı alanının üzerine 32 bin metrekare daha gelecek. Toplam araç yüzde 25 gibi bir oranda artacak."



Şu anda İTÜ Arı Teknokent'te yaklaşık 6 bin 500 kişinin çalıştığını aktaran Tabak, "Kuracağımız tesisin İTÜ Arı Teknokent'in istihdam sayısına bin-bin 200 arası ek Ar-Ge personel istihdamı katkısı getireceğini düşünüyoruz. Tesisin iki-üç yıl içinde de bugünün değerleriyle yaklaşık olarak 500-600 milyon liralık Ar-Ge cirosuna ulaşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Testler ve geliştirmeler yapılacak"



Tabak, tesisin içinde İTÜ'nün İleri Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi'nin de bulunacağını kaydederek, bu merkezin 7 bin metrekare alanla Türk otomotiv sanayisine hizmet vereceğini anlattı.



Tabak şöyle devam etti:



"Otomotiv ve Hareketlilik Tematik Binası sadece bir ofis alanı değil. İçinde İTÜ'nün İleri Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi olacak. Bu sanayiye de hizmet verecek. Aynı zamanda oradaki, tematik binadaki tüm firmalara da hizmet veriyor olacak, 7 bin metrekarelik bir alan. Burada testler ve geliştirmeler yapılacak. özellikle çeşitli motorların geliştirme testleri, araç güç aktarma organları test sistemleri gibi testler olacak. Çeşitli elektrikli araç, batarya geliştirmeleri olacak."



- "Geleceğin otomobillerini yaparken çevreyi göz önüne almamız gerekli"



İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 1982 yapımı Blade Runner filminin 2000'li yılların Los Angeles'ını anlattığını hatırlatarak, "Hem karada gidebilen hem de havada gidebilen araçlar otonom araçlar ve insanlar vardı filmde. Fakat oradaki en büyük problemlerden bir tanesi güneşin görünmediği ki California için çok enderdir, puslu, kasvetli, hava kirliliğinin en fazla olduğu bir alan tasavvur edilmiştir. Şimdi geleceğin otomobillerini yaparken çevreyi mutlak suretle göz önüne almamız gerekli." değerlendirmesini yaptı.



İTÜ'nün ilk tematik teknokent olarak 3 sene önce hizmete sunduğu Enerji Teknokent'ine uygun olarak ARI 7 Otomotiv ve Hareketlilik Tematik Binası'nı açacaklarını anlatan Karaca, "Bu konuda hem Kalkınma Bakanlığı'mıza hem de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Bir miktarı biz koyuyoruz, bir miktarda da her iki bakanlık bize yardımcı olacaklar. Bu konuda her iki bakanlığımıza da teşekkür ederim." diye konuştu.



Next Mobility Summit, Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Kurucusu Berkan Bayram'ın moderatörlüğünü yaptığı "Elektrikli Araç Teknolojileri" isimli panelle devam edecek. Bu panelin ardından ise "Akıllı Şehirlerde Akıllı Hareketlilik" konulu bir panel düzenlenecek.