İTÜ Ginova Girişim Sineması: Billy Elliot

İTÜ GİNOVA ve İTÜ Girişimcilik Kulübü işbirliğiyle düzenlenen "Girişim Sineması" girişimcilik konusunda ilham verici filmler, İTÜ'lülerle buluşmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında 20 Nisan Perşembe günü "Billy Elliot" filmi gösterimde olacak.



Billy Elliot'i girişimci gözüyle izlemek için sizi İTÜ GİNOVA'ya bekliyoruz.



Etkinlik ücretsizdir.



İTÜ GİNOVA, İTÜ Maslak Kampüsü Mustafa İnan Kütüphanesi giriş katındadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : İTÜ ARI-2 Teknokent



Mekan Adresi : ARI 2 Binası Koru Yolu İ.T.Ü. Ayazağa Kampüsü



Başlangıç Saati : 20.04.2017 17: 45: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 20: 00: 00



Kategori : İTÜ GİNOVA Girişim Sineması: Billy Elliot



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır