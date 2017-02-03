İTÜ'den kanserle mücadelede devrim yapacak 6 cihaz

2010 yılından beri çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden İTÜ bilim insanları, ürettikleri 7 cihazdan biri olan Mikrodalga Meme Tomografi Cihazı (MMT) klinik testleri başarıyla geçti, seri üretim için gün sayıyor.

Türkiye'nin teknoloji üreten eğitim kurumlarının başında gelen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ),4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle, çağın vebası olarak görülen çeşitli kanser türlerinin erken teşhis ve tanısına yönelik ürettiği cihazları tanıttı. İTÜ bilim insanları meme kanseri,akciğer kanseri ve gırtlak kanseri gibi hastalıkların etkili bir şekilde tanısına olanak tanıyan yüksek hassasiyetli tanı ve tedavi cihazlarını geliştirdiğini belirtti.

Kanserle mücadele için 7 yılda 6 cihaz

2010 yılında çalışmalara başlayan İTÜ bilim insanları,7 yılda 6 farklı kanser teşhis ve tanı cihazı geliştirdi. TÜBİTAK ve İSTKA gibi kurumların destekleriyle geliştirilen medikal cihazlar ulusal ve uluslararası arenada(Ekinkan Vakfı, IEEE Antenler ve Yayılma Toplumu ve ESS (European Surgery Society), technoArena gibi) birçok otorite tarafından başarı ödülüne layık görüldü.

İTÜ'den dünyanın ilk mikrodalga tomografi cihazı

İTÜ dünyanın ilk mikrodalga tomografi cihazı Mikrodalga Göğüs Tomografisi (MMT) ile meme kanseri tarama ve erken teşhisinde yeni bir çağ açtı. EMALIZ cihazıyla, habis tümör dokusunu teşhis ederek cerrahi sınırları belirleme sürecini otomatikleştirdi. Kullanımı kolay, düşük maliyetli, kablosuz SCALA cihazı gırtlak kanseri teşhisi için geliştirildi ve yüksek hassasiyetle çalışıyor. NEFES cihazı ise akciğer kanseri başlangıcı gibi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor. İTÜ'nün kanser teşhis ve tanı sürecinde çalışmaları devam eden iki medikal cihazı daha bulunuyor.

Dr. Güray Ali Canlı: "Ülkemizin kaderi bile değişebilir"

Prof. Dr. İbrahim Akduman'ın proje ekibinde yer alan İTÜ öğretim üyesi Dr. Güray Ali Canlı, Mikrodalga Meme Tomografi Cihazı (MMT) ise seri üretim için hazır olduğunun müjdesini verdi. Dr. Ali Canlı, bu cihazlarının ülkenin kaderini değiştireceğini söyledi.

Dr. Güray Canlı, cihazın meme kanserinin önlenmesi noktasındaki önemini şöyle anlattı:

"Meme kanseri ne kadar erken teşhis edilirse tedavi şansı o kadar yüksektir. Erken tanıda kullanılan önemli yöntemlerde biri tarama mamografisidir. Ancak tarama mamografisi yöntemi, sadece 40 yaş üstü kadınlarda kullanılıyor ve radyasyon yayması nedeniyle yılda en fazla bir kez çekim yapılıyor. Yine mevcut teknolojiler ile tümörün yeri ve büyüklüğü tam ölçülemiyor. Eski yöntemle 7-8 mm altındaki tümörlerin tespiti pek mümkün olmuyor."

Her Yaşta Kadına Ölçüm Yapılabilecek

Dr. Güray Ali Canlı,İTÜ'nün geliştirdiği Mikrodalga Meme Tomografi Cihazı'nın (MMT) önemine vurgu yaparak, "Her yaşta kadın memesine hiçbir şey değmeden, radyasyon vb. sıkıntı olmadan isterse her gün ölçüm yaptırabilecek. Ölçüm sonucu tümörün hem gerçek büyüklüğünü, hem şeklini, hem de yerini ve habis olup olmadığını gösterebilecek. Üstelik 2 mm'ye kadar küçüklükteki tümörler de tespit edilebilecek ve bu nedenle çok erken evrede teşhis gerçekleşebileceği için tedavi de daha kolay ve başarılı olabilecek" dedi.

İlham veren bilimsel bir serüven

İTÜ Elektrik – Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin Serhat Şeker ise "Bir takım teorik yazılan matematiksel ifadelerin somut bir cihaza dönüştürülerek insan sağlığına hizmet ettiğini görmek, bilim adına bundan daha gurur verici bir şey olamaz. Fakültemiz adına bu bilimsel serüvene katkı sunan tüm araştırmacılara teşekkür ediyorum. İTÜ'de yaşadığımız bu bilimsel serüven öncelikle öğrencilerimize ve ülkemizdeki diğer araştırmacılara bir ilham vererek, motivasyon kaynağı olacağını umuyorum. "dedi.

İTÜ bilim insanları, çalışmaların devam ettiğini, çeşitli kanserlerin erken teşhisi için yeni cihazlar geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtiyor.