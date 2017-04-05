İTÜ'den Hasan Saltık'a Fahri Doktora Beratı Verildi

Müzik yapımcısı Hasan Saltık'a, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından fahri doktora beratı verildi.



İTÜ Maçka Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen tören, Kalan Müzik'in kurucusu Saltık'ın hayatından kesitlerin yer aldığı kısa tanıtım filminin gösterimiyle başladı.



Törende konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Hasan Saltık'ın yaptığı işlerle "Eskiye rağbet olsaydı, bit pazarına nur yağardı" atasözünü tersine çevirdiği yorumunu yaptı.



Karaca, Saltık'ın değerinin pek bilinmediğini belirterek, "Hasan Saltık, müzik dünyasına The Rolling Stones, Led Zeppelin, Ray Charles gibi isimleri kazandıran Ahmet Ertegün'den daha değerli benim için. Çünkü bizim müziğimizi, değerlerimizi, toplanmış raflarından çıkarmış, mineral avcısı gibi bir insan. Keyifli ve özverili bir insan. Bu işleri yapmak, özveri, emek, gönül ve merak ister. Çünkü bu işler parayla, pulla değil, gönülle yapılır." ifadelerini kullandı.



Hasan Saltık da verilen unvanın kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini dile getirdi.



Müzik piyasasına adım attığı ilk yıllarda birçok sıkıntıyla karşılaştığını aktaran Saltık, şöyle konuştu:



"Bu unvan, bu güne kadar bu topraklar üzerinde yaptığım çalışmaların, nihayet bu topraklarda da anlaşıldığını, takdir edildiğini gösterdiği için çok mutluyum. Bu unvanın bana verilmesinde Kalan Müzik sanatçılarının katkısı çok büyüktür. Bütün bunları yaparken karşımıza birçok engel çıktı. Yasaklar, toplatmalar, açılan mahkemeler, cezalar oldu. Oysa müzik ayrıştırıcı değil daima birleştiricidir."



"İnsanlığın ruh dünyasında kalıcı izler bıraktı"



Hasan Saltık'a "Fahri Doktora Beratı" verilme nedeni ise rektör yardımcısı Ali Fuat Aydın tarafından okundu.



İTÜ Senatosu tarafından hazırlanan metinde şu ifadelere yer verildi:



"Kalan Müzik markasıyla yayımladığı albümleri yoluyla, ulusal Türk kültür mirasının dünyanın en prestijli festivallerinde, arşivlerinde, kütüphanelerinde ve konser salonlarında, dinleyicilerle, izleyicilerle, bilhassa da akademisyenlerle buluşmasına imkan sağlaması, yayımlanan sanat ürünlerinin, sadece Anadolu ve Osmanlı coğrafyası değil aynı zamanda dünya sanat mirası için de büyük ve değerli bir zenginlik olduğunu kabul ettirmesi, bu yolla insanlığın ruh dünyasında kalıcı izler bırakması ve Anadolu eksenli müzik kültürü varlığında da kıtalar arası genişlikteki kültür varlığında da bu ürünlerin büyük bir zenginlik katması nedeniyle fahri doktor unvanı verilmiştir."



Etkinlik, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseriyle sona erdi.