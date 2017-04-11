İTÜ'de Kutup Bilimleri Çalıştayı

Türk Antarktik Seferi Ekibi (TAE) Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, yer, fiziki, canlı ve beşeri bilimlerin konuşulacağı "Kutup (Arktik ve Antarktik) Bilim Programı Çalıştayı"nın, yarın İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) başlayacağını bildirdi.



İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (PolReC) Müdürü de olan Özsoy, yazılı açıklamasında, PolReC'in, Kutup bölgelerinin geleceği hakkında, Türkiye'nin söz sahibi olması için kurulduğunu belirtti. Bu kapsamda İTÜ ve ülkedeki diğer üniversitelerdeki araştırmacılarla çalıştıklarını kaydeden Özsoy, ilgili ulusal ve uluslararası bilim, araştırma, geliştirme, sanayi ve otorite sahibi kuruluşlar arasında arayüz görevi üstlendiklerine işaret etti.



Özsoy, Türkiye'de üniversiteler arası ve uluslararası Arktik (Kuzey kutup dairesinin üstünde kalan bölge), Antarktik, okyanus ve deniz bilimleri konularında bilimsel çalışmalar yaparak toplumda bu alanlarda farkındalık oluşturmayı, ülkenin uluslararası platformda kutup çalışmalarıyla anılmasını sağlayarak artı değer kazanmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı.



Antarktika ve Arktik bölgelerde yapılacak bilimsel çalışmaların, ulusal çıkarlara hizmet etmesi, uluslararası bilim camiasında kabul görmesi ve sürdürülebilir olması amacıyla ulusal bilim programı olması gerektiğinin altını çizen Özsoy, "Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İTÜ PolReC koordinasyonunda yer, fiziki, canlı ve beşeri bilimlerin konuşulacağı ve tartışılacağı 'Kutup (Arktik ve Antarktik) Bilim Programı Çalıştayı' düzenlenecek. Ulusal çalışmalarda yer almak isteyen tüm bilim insanlarının katılımına açık yapılacak çalıştay, 12-13 Nisan'da İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.