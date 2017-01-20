İTÜ'de Fetö Yapılanmasına 37 Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki (İTÜ) yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada 37 akademisyen hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından, FETÖ'nün üniversitelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturma bu kez İstanbul Teknik Üniversitesi'ne uzandı.



Soruşturma savcılığının talimatı üzerine İTÜ'de görevli 37 akademisyen hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Şüphelilerin ev ve adreslerinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları ve Bank Asya'da hesaplarının bulunduğunun tespit edildiği iddia edildi.



Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de FETÖ iddiasıyla çok sayıda akademisyen hakkında işlem yapılmıştı. - İSTANBUL