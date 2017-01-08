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Ittm 87. Toplantı - Astroloji

Ittm 87. Toplantı - Astroloji

9 Ocak Pazartesi akşamı, sevgili mentörlermizi, üyelerimizi ve değerli misafirlerimizi yeni yılın ilk toplantısına, 87. İstanbul Türkçe Toastmasters toplantımıza bekleriz.Toplantı ustası olarak Barış Yılmaz bizi burçların gizemli dünyasına götürecek.

Ittm 87. Toplantı - Astroloji

9 Ocak Pazartesi akşamı, sevgili mentörlermizi, üyelerimizi ve değerli misafirlerimizi yeni yılın ilk toplantısına, 87. İstanbul Türkçe Toastmasters toplantımıza bekleriz.

Toplantı ustası olarak Barış Yılmaz bizi burçların gizemli dünyasına götürecek.

Toplantı teması: "Astroloji"

Etkinlik saati: 19: 30-21: 45

Misafir Katılımcı olmak isteyenlerin etkinliğin altına misafir olarak katılmak istediklerini belirtmeleri rica olunur.

Not 1: Etkinliklerimize üye olmaksızın 2 kez misafir katılımcı olarak katılabilirsiniz.

Not 2: Toplantı başına 20TL ücret alınmaktadır. Misafirlerimiz de toplantı başına alınan ücreti ödemeye dahildirler.

19: 30 Tanışma

19.45 Toplantı Açılışı

19.50 Görev Dağılımı

20.00 Hazırlanmış Konuşmalar Oturumu

20.25 15 dakika ara

20.40 Doğaçlama Konuşmalar Oturumu

21.10 Değerlendirme Oturumu

21.30 Toplantı Ödülleri

21.40 Toplantı Kapanışı

Adres: Meeting Toplantı Organizasyon

Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: A3 34398 Sarıyer, İstanbul

https: //goo.gl/maps/8WhD2M6b2uF2

Telefon: +90 212 949 09 49

http://www.atmeeting.com.tr/iletisim.php

Kaynak: Etkinlik.io

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