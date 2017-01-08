9 Ocak Pazartesi akşamı, sevgili mentörlermizi, üyelerimizi ve değerli misafirlerimizi yeni yılın ilk toplantısına, 87. İstanbul Türkçe Toastmasters toplantımıza bekleriz.
Toplantı ustası olarak Barış Yılmaz bizi burçların gizemli dünyasına götürecek.
Toplantı teması: "Astroloji"
Etkinlik saati: 19: 30-21: 45
Misafir Katılımcı olmak isteyenlerin etkinliğin altına misafir olarak katılmak istediklerini belirtmeleri rica olunur.
Not 1: Etkinliklerimize üye olmaksızın 2 kez misafir katılımcı olarak katılabilirsiniz.
Not 2: Toplantı başına 20TL ücret alınmaktadır. Misafirlerimiz de toplantı başına alınan ücreti ödemeye dahildirler.
19: 30 Tanışma
19.45 Toplantı Açılışı
19.50 Görev Dağılımı
20.00 Hazırlanmış Konuşmalar Oturumu
20.25 15 dakika ara
20.40 Doğaçlama Konuşmalar Oturumu
21.10 Değerlendirme Oturumu
21.30 Toplantı Ödülleri
21.40 Toplantı Kapanışı
Adres: Meeting Toplantı Organizasyon
Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: A3 34398 Sarıyer, İstanbul
https: //goo.gl/maps/8WhD2M6b2uF2
Telefon: +90 212 949 09 49
http://www.atmeeting.com.tr/iletisim.php
Ittm 87. Toplantı - Astroloji
9 Ocak Pazartesi akşamı, sevgili mentörlermizi, üyelerimizi ve değerli misafirlerimizi yeni yılın ilk toplantısına, 87. İstanbul Türkçe Toastmasters toplantımıza bekleriz.Toplantı ustası olarak Barış Yılmaz bizi burçların gizemli dünyasına götürecek.
9 Ocak Pazartesi akşamı, sevgili mentörlermizi, üyelerimizi ve değerli misafirlerimizi yeni yılın ilk toplantısına, 87. İstanbul Türkçe Toastmasters toplantımıza bekleriz.