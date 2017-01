Ittm 87. Toplantı - Astroloji

9 Ocak Pazartesi akşamı, sevgili mentörlermizi, üyelerimizi ve değerli misafirlerimizi yeni yılın ilk toplantısına, 87. İstanbul Türkçe Toastmasters toplantımıza bekleriz.



Toplantı ustası olarak Barış Yılmaz bizi burçların gizemli dünyasına götürecek.



Toplantı teması: "Astroloji"



Etkinlik saati: 19: 30-21: 45



Misafir Katılımcı olmak isteyenlerin etkinliğin altına misafir olarak katılmak istediklerini belirtmeleri rica olunur.



Not 1: Etkinliklerimize üye olmaksızın 2 kez misafir katılımcı olarak katılabilirsiniz.



Not 2: Toplantı başına 20TL ücret alınmaktadır. Misafirlerimiz de toplantı başına alınan ücreti ödemeye dahildirler.



19: 30 Tanışma



19.45 Toplantı Açılışı



19.50 Görev Dağılımı



20.00 Hazırlanmış Konuşmalar Oturumu



20.25 15 dakika ara



20.40 Doğaçlama Konuşmalar Oturumu



21.10 Değerlendirme Oturumu



21.30 Toplantı Ödülleri



21.40 Toplantı Kapanışı



Adres: Meeting Toplantı Organizasyon



Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza No: 5 Kat: A3 34398 Sarıyer, İstanbul



https: //goo.gl/maps/8WhD2M6b2uF2



Telefon: +90 212 949 09 49



http://www.atmeeting.com.tr/iletisim.php