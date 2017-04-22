İtso'dan İnşaat Fuarı'na Katılan Üyelerine Plaket

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Bursa 15. İnşaat Fuarı'na katılan oda üyesi firmalara ilçenin tanıtımına yaptığı katkıdan ötürü teşekkür plaketi verdi.



İTSO yönetimi, Gayrimenkul Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen Tüyap Bursa Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki İnşaat Fuarı'nı ziyaret ederek, İnegöllü firmaların stantlarını gezdi. İTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Kaynakçı, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tanrıkulu, Meclis Başkan Yardımcısı Timur Erezsarı, Meclis üyesi Emrah Erim, İnşaat Meslek Komitesi üyeleri Osman Çayır ile Metin Parmak'tan oluşan İTSO Heyeti, fuarda stant açan İnegöllü firmaların temsilcileriyle görüşerek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Stantları tek tek gezen İTSO heyeti, firma temsilcilerine, İnegöl'ün tanıtımına yaptıkları katkıdan ötürü teşekkür plaketi takdim etti.



Fuarla ilgili değerlendirme yapan İTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Kaynakçı, fuarların alıcı ile satıcıyı bir araya getiren önemli organizasyonlar olduğunu ve katılımcılara sektörün neresinde olduklarına dair ip uçları verdiğini vurguladı. Üyelerini hem yurtiçi, hem yurtdışı fuarlara götürdüklerini ve sektörel gelişmeleri yakından görmeleri fırsatı sunduklarını kaydeden Kaynakçı, önemli bir fuarda bu kez İTSO üyelerinin ziyaretçi değil iştirakçi olarak yer aldıklarını söyledi. - BURSA