İTO Üyelerine 30 Milyon Liralık Ek Nefes

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İTO üyelerine geçtiğimiz Aralık ayında kullandırılan 125 milyon 863 bin TL'lik nefes kredisinin ardından 30 milyon TL'lik ek nefes kredisi daha kullandıracaklarını açıkladı.



İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, geçtiğimiz ay finansman güçlüğü çeken oda üyelerine destek olmak amacıyla, TOBB tarafından başlatılan Nefes Kredisi kampanyasına Denizbank ve Ziraat Bankası'na 10 milyon lira yatırarak, İTO üyeleri için 100 milyon lira kredi hacmi oluşturduklarını söyledi. Demirtaş, "Üyelerimiz 12 ay vadeli, yıllık 9.90 ile piyasa koşullarının altında finansman imkanına kavuşmuş oldu. TOBB'un da oluşturduğu kaynak ile birlikte 933 üyemiz toplam 125 milyon 863 bin lira nefes kredisi kullandı" dedi.



Üyelere bu uygulama için her türlü desteği verdiklerini, bir danışma masası oluşturduklarını ve krediye başvurmak için gereken oda üye belgesini de ücretsiz olarak verdiklerini kaydeden Demirtaş, "Ancak üyelerimizden krediye çok büyük ilgi oldu. 125 milyon liralık kredi 15 gün gibi kısa bir sürede tükendi. Başvurusu bekleyen çok sayıda üyemiz vardı. Bu nedenle TOBB ile tekrar temasa geçtik ve TOBB'un desteği ile 30 milyon lira daha ek kredi limiti tanımlandı. Daha önce krediye başvurmuş ama kredisi çıkmamış olan üyelerimiz bu yeni 30 milyon liralık limitten yararlandırılıp, kredilendirilecek. Böylece üyelerimize toplam 155 milyon liradan fazla kredi kullandırmış olacağız. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na bu desteği nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Demirtaş, diğer yandan üyelerden kredi konusunda talebin hala devam ettiğini belirterek, "Bankalarla temaslarımız sürüyor. Bunun içinde üyelerimizden web sitemiz üzerinden ön başvuruları da alıyoruz. Üyelerimize yeni bir kredi imkanı daha yaratmak için çalışıyoruz" diye konuştu. - İZMİR