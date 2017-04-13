İTO 'Ticari Faaliyet Beklenti Endeksi'ni Açıkladı

İstanbul Ticaret Odası'nın gelecek üç aya ilişkin öncü göstergesi olan Ticari Faaliyet Beklenti Endeksi, üç yılın en yüksek değerine ulaştı.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyelerinin gelecek üç aya ilişkin ekonomik beklentilerini gösteren 'Ticari Faaliyet Beklenti Endeksi' (TFE), son üç yıldır ilk kez üretim, ticaret ve hizmet olmak üzere üç başlıkta birden eşik seviye olan 50 puanın üzerine çıktı. 2017'nin ilk çeyreğinde İTO'da kurulan şirket sayısı da yüzde 4.2 artarak 13 bin 654'e ulaştı. Aynı dönemde, açılan yabancı firma sayısı ise yüzde 37.1 artışla 990 olarak gerçekleşti.



İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, iş dünyasının sandıktan çıkacak 'evet'i bugünden fiyatlamaya başladığını söyledi. Çağlar, "Sandıktan çıkacak evet, şimdiden reel sektöre ihtiyaç duyduğu güven ve umudu aşılamayı başardı" dedi.



İbrahim Çağlar, "Odamızın reel sektörün nabzını tutan öncü göstergesi ticari faaliyet beklenti endeksi, iş dünyasının 16 Nisan'da 'evet' sonucu çıkacağı yönündeki eğilimini ortaya koyuyor. Endeks ve açılan firma sayılarını yan yana koyduğunuz zaman, iş dünyası sandıktan çıkacak 'evet' sonucunun ekonomiye olumlu yansıyacağına güveniyor" diye konuştu.



İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ticari faaliyet beklenti endeksi, İTO'ya kayıtlı tüm firmaların temsil edildiği 81 meslek komitesinde bulunan 570'in üzerinde reel sektör mensubuna her ay uygulanan anketle ortaya çıkıyor. Ankette katılımcılara üretim, yatırım, satış, sipariş, ithalat-ihracat ve istihdam gibi konularda beklentileri soruluyor. - İSTANBUL