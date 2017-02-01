İto, Ocak Ayı Fiyat İndekslerini Açıkladı

İstanbul'da 2017 yılı Ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 1,65, toptan fiyatlar ise yüzde 2,95 oranında arttı.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2017 yılı Ocak ayı fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da Ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 1,65, toptan fiyatlar ise yüzde 2,95 oranında arttı. İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2017 Ocak ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 8.21, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 6.35 artış gösterdi. Perakende fiyatlar Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.56, toptan fiyatlar ise yüzde 12.76 arttı.



Sektörler bazında değişim oranları



Ocak 2017'de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4.14, ev eşyası harcamalarında yüzde 3.82, gıda harcamalarında yüzde 2.99, diğer harcamalar grubunda yüzde 2.19, konut harcamalarında yüzde 2.10, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 1.29, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1.25 artış gösterdi. Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 11.71 azalış gerçekleşti.



2017 Ocak ayı itibariyle toptan fiyatlarda ise aylık bazda; madenler grubunda yüzde 5.44, gıda maddeleri grubunda yüzde 4.71, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2.72, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.72, kimyevi maddelerde yüzde 1.29, inşaat malzemelerinde yüzde 1.01, mensucat grubunda yüzde 0.69 artış meydana geldi. - İSTANBUL