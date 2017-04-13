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İTO'nun Ticari Faaliyet Beklentisi 3 Yılın Zirvesinde
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İTO'nun Ticari Faaliyet Beklentisi 3 Yılın Zirvesinde

İTO Ticari Faaliyet Beklenti Endeksi, üç yılın en yüksek değerine ulaştı.

İTO'nun Ticari Faaliyet Beklentisi 3 Yılın Zirvesinde

İTO Ticari Faaliyet Beklenti Endeksi, üç yılın en yüksek değerine ulaştı. Endeks ayrıca üretim, ticaret ve hizmet başlıklarında da referans değerin üzerini gördü.

Kaynak: Dunya.com

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Ticaret, İto
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