İTO'nun Cumhurbaşkanlığı Çağrısına İş Örgütlerinden Ortak İmza

TBMM'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören Anayasa teklifinin görüşmeleri devam ederken, düzenlenen ilk geniş kapsamlı sektörel buluşmada bazı sivil toplum kuruluşları, İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde hazırlanan "Cumhurbaşkanlığı sistemine evet" başlıklı bildiriye destek verdiğini açıkladı.



İTO'dan yapılan açıklamada, Anayasa değişikliği paketinin TBMM'de görüşülmesinden önce Cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" çağrısı yapan İTO'nun, ikinci adımı bu çağrıya destek veren iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarıyla attığı belirtildi.



Düzenlenen ilk toplantıda sektörel sivil toplum kuruluşlarının Cumhurbaşkanlığı sistemine "evet" demek için İTO Eminönü Merkez Bina'da bir araya geldiği bildirilen açıklamada, buluşmada sivil toplum kuruluşları başkanlarının İTO öncülüğünde hazırlanan "Cumhurbaşkanlığı sistemine evet" başlıklı bildiriye destek verdiği kaydedildi.



Bildiride, "Ekonomik büyüme, siyasi istikrar ve toplumsal mutabakatla sağlanır. Son 14 yılın kazanımlarını geleceğe taşımak için Türkiye'nin istikrarı ve istikrarın güvencesi için Cumhurbaşkanlığı sistemini iş dünyası olarak destekliyoruz." ifadesine yer verildi.



Bildiriye ilk imzayı atan İTO Başkanı İbrahim Çağlar, yeni Anayasa konusunda sivil toplum buluşmalarına devam edeceklerini belirtti.



Çağlar, "Çağrımızı yaptıktan kısa bir süre sonra sektörel sivil toplum mensuplarının gösterdiği duyarlılığa ve geniş bir mutabakatla atılan imzalara teşekkür ediyorum. Umuyorum ki odamız ve sivil toplumumuzun bu girişimi, halen görüşmelerin sürdüğü TBMM'de parlamenterlerimizin vicdanlarında da ses bulacaktır." ifadesini kullandı.



Dünyanın ekonomik, politik ve askeri çalkantılarla boğuşurken, küresel kaostan Türkiye'nin de kaçınılmaz olarak etkilendiğini belirten Çağlar, şunları kaydetti:



"Bizler yatırım yapan, üreten, istihdam oluşturan iş insanları olarak koalisyonlar, darbeler ve ekonomik krizler arasında sarkaç gibi salınan bir ülke değil, sorunlarını hızlı ve etkin kararlar alarak çözen bir Türkiye istiyoruz. Millet olmak güçlüklere karşı birlikte durmak, omuz omuza verip yürüyebilmektir. Ekonomik gelişmenin en büyük sermayesi ise birlik şiarı etrafında buluşma kuvvetidir. İTO'nun 400 bin üyesi de, ekonominin tüm paydaşlarıyla ve sizlerle beraber ülkemiz adına ortak hedeflere yürüyen neferlerdir.





Hiç kuşku yok ki ekonomik büyüme, siyasi istikrarın ve toplumsal mutabakatın olduğu alanlarda yeşerir. Son 14 yılın kazanımlarını geleceğe taşımak için bugün üzerimize önemli bir sorumluluk düşüyor. Türkiye'nin istikrarı ve istikrarın da güvencesi için Cumhurbaşkanlığı sistemine iş dünyası olarak biz de 'evet' diyoruz. Gelin, ülkemizin aydınlık yarınlarına ve güçlü geleceğine hep birlikte imza atalım."



Bildiriye Basın Yayın Birliği, Enerji Verimliliği Derneği, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği, Kürk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Laleli Sanayici ve İş Adamları Derneği, Lisanslı Emlak Müşavirleri ve Komisyoncuları Derneği, Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği, Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği, Örme Sanayicileri Derneği, Saraciye Sanayicileri Derneği, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, Tüm İç Giyim Sanayiciler Derneği, Tüm Otobüsçüler Derneği, Tüm Otobüsçüler Federasyonu, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği, Türkiye Triko Sanayicileri Derneği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Uydu Elektronik İletişim İş İnsanları Derneği ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği imza attı.